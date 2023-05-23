Поганки на огороде свидетельствуют о плодородности почвы

Многим садоводам известно, что поганки обогащают верхний слой почвы переработанной органикой. Эти ядовитые грибы совершенно безопасны для садово-огородных культур, но человеку их трогать руками небезопасно.

Споры поганок человек может случайно занести в огород на обуви из леса. Также они могут содержаться в компосте, соломе или навозе, а потом рассеиваются по огороду.

При определенных условиях на придомовых участках разрастаются целые "кланы" поганок. Обычно это бывает на сильно кислых и чрезмерно увлажненных почвах.

Чаще всего эти грибы прячутся в траве. Также они любят селиться в цветниках, на газонах, на грядках клубники.

Конечно, их можно удалить с участка. Но если они не очень портят эстетический вид, то их лучше сохранить на благо растениям.