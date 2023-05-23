Знающий огородник рассказал, что делать, если листья огурцов покрылись желтыми пятнами

Для начала разберемся, почему это происходит, отчего желтеют листья огурцов.

Причина в паутинном клеще

Мелкий и неприятный, очень досаждает растениям, высасывая все соки. Клещ оставляет следы пребывания на огурцах: листики покрываются желтыми мелкими крапинами.

Расположены отметины на нижней части листовой пластины. Насекомое хорошо себя чувствует в жару и в сухую погоду, тогда размножение вредителя идет полным ходом.

Опрыскайте паразита чесночным настоем, можно луковым или настоем табачной пыли. Есть магазинные препараты, очень эффективные, но с применением химии.

Огуречная мозаика

Так называется вирусное заболевание, переносит его тля, зараза также передается через больные семена.

Вирус дает желтые пятна и полоски по листьям, иногда на плодах возникают полосы тоже. Огурцы могут деформироваться, в целом уменьшается число плодов.

Боремся так - разбираемся с тлей, внимательно относимся к выбору семян, высеваем огурцы в срок и убираем тоже вовремя.

Ложная мучнистая роса

Болезнь грибковой природы, патоген любит влагу и прохладу. Пероноспороз (второе название патологии) проявляет себя желтыми пятнами по верху листа.

Они постепенно темнеют и высыхают. Снизу на листовой пластине возникает серый или фиолетовый налет.

Бороться с болезнью можно так: брызгать растения крапивным настоем, а также настоями ромашки, чеснока. В магазине можно купить фунгицид.