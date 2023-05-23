Опытный садовод рассказал про удобрение из картофеля для большого урожая смородины

Предлагаем попробовать эффективное средство, которое готовится из обычных картофельных очисток.

Часто их используют прямо в сыром виде, просто подсыпая под куст ягодника, или в виде жидкой подкормки.

Можно также накопить полезный материал, собирая за зиму к весне. Подсушить и сложить в мешочки или банки.

Из такого сырья получается очень ценный питательный состав, включающий многие полезные минеральные элементы.

Внести картофельные очистки можно в борозды, заранее проделанные вдоль грядок. Сверху сырые шкурки засыпаем землей.

Туда же укладываем компост и проливаем все раствором воды и ЭМ-препарата.

За весь сезон нужно несколько раз подложить такое удобрение в борозды, почва будет рыхлой, питательной, урожайной.

Когда смородина отцветет, удобряем ее картофельным настоем. Готовится он так: треть ведра заполняем кожурой, добавляем сено, сухари из хлеба, заливаем водой.

Держим под крышкой эту жидкость две недели. Каждый день ее нужно перемешивать. Когда настой готов, разведите его в пропорции 1:10.

Осенью снова добавляем в борозды свежие очистки. От такого ухода смородина всегда будет усыпана ягодами.