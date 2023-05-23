Кейт Миддлтон отказалась давать автографы школьникам на выставке цветов

Она оказалась на мероприятии, поскольку ее сын принц Луи занимается садоводством в школе и участвовал в детском празднике.

В саду Королевского энтомологического общества королевская мама присоединилась к ученикам начальной школы англиканской церкви Святой Марии в Ислингтоне и начальной школы Гленбрук в Брикстоне, чтобы идентифицировать жуков и жуков в стене из проницаемых модулей.

Но детям оказалось куда интереснее получить автограф принцессы Уэльской. В ответ она сказала, что не может написать свое имя, но умеет рисовать.

Она нарисовала цветок для одной девочки, дерево – для другой, пруд с растениями – для третьей.

В ответ на вопрос, почему она не дает автографы, Кейт Миддлтон объяснила, что существует соответствующее правила.