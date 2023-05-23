Поколение Z не боится безработицы и не доверяет своим работодателям

Она жена покойного Джека Уэлча, бывшего генерального директора General Electric, который провел огромные сокращения штата в компании.

Сьюзи Уэлч сказала CNBC, что поколение Z, родившееся с середины 1990-х до начала 2010-х годов, не боялось безработицы, как предыдущие поколения.

Она рассказала, что узнала о термине «funeemployment» — работники, которые тратят время между работой, чтобы наслаждаться жизнью, и уходят в отпуск после увольнения.

Этот термин стал популярным в TikTok в последние месяцы на фоне массовых увольнений в сфере технологий.

Уэлч считает, что молодые люди не доверяют работодателям и не пытаются убедить себя, что будут работать в этой компании десятилетиями.