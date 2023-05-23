Дачники рассказали, какое удобрение нельзя использовать для картофеля: может погубить весь урожай

Некоторые из них удобряют грядки древесной золой, которая не менее широко используется в качестве подкормки для других огородных растений.

Но на самом деле зола может навредить картофелю и даже уничтожить весь урожай. Дело в том, что она снижает кислотность почвы, из-за чего растение перестает усваивать калий.

По этой причине опытные садоводы рекомендуют использовать другое натуральное удобрение перепревший навоз. Вносить его нужно весной под перекопку грядок.

А в лунки при посадке картофеля лучше добавлять составы с калием и фосфором.