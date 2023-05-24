Дачники объяснили, как нужно удалять стрелки чеснока, чтобы увеличить урожай

00:01 2023-05-24

Каждый дачник знает, что стрелки на чесноке нужно удалять, иначе растение потратит все силы на формирование зелени, а не головок.

Но не все в курсе, как правильно избавляться от стрелок. Очень важно правильно выбрать время для такой процедуры.

Стрелки следует удалять, когда они уже сформировались, но еще не стали жесткими. Лучше делать это утром в ясный день.

Стрелку срезают примерно в сантиметре от основания, причем срез делают перпендикулярно земле.

Кстати, срезанные стрелки можно не выбрасывать, а использовать для приготовления различных блюд.

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