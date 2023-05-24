Ученые Колумбийского университета: к 2050 году Арктика перестанет замерзать летом

По их мнению, заключение Монреального протокола после обнаружения озоновых дыр над Антарктидой позволило отсрочить первое лето, когда воды Арктики будут свободны ото льда, на 15 лет.

Тогда было принято решение сократить выбросы озоноразрушающих веществ, которые являются также парниковыми газами.

В связи с этим замедлилась скорость глобального потепления. Это говорит об эффективности климатической политики даже в течение жизни одного поколения.

Если бы соответствующие меры не были приняты, полярная шапка в Арктике к 2050 году стала бы теплее на 1 градус.