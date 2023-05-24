Что нельзя сажать рядом с помидорами: урожай может погибнуть полностью

Хорошего урожая помидоров можно не ждать, если поблизости растут высокорослые культуры, например, кукуруза.

Такие растения будут затенять томаты, лишать их света, а при недостатке освещения вырастить богатый урожай невозможно.

Не следует сажать рядом с помидорами баклажаны, поскольку у них общие болезни. А с посаженного рядом картофеля на томаты может прейти колорадский жук.

Зато помидоры прекрасно растут рядом со свеклой, редисом, морковью и клубникой, особенно ее ранними сортами.

Не помешают созреванию томатов пряные травы, например, базилик, шалфей, мята и чабрец, единственное исключение – фенхель.