Что нельзя сажать рядом с помидорами: урожай может погибнуть полностью

Хорошего урожая помидоров можно не ждать, если поблизости растут высокорослые культуры, например, кукуруза.
Такие растения будут затенять томаты, лишать их света, а при недостатке освещения вырастить богатый урожай невозможно.
Не следует сажать рядом с помидорами баклажаны, поскольку у них общие болезни. А с посаженного рядом картофеля на томаты может прейти колорадский жук.
Зато помидоры прекрасно растут рядом со свеклой, редисом, морковью и клубникой, особенно ее ранними сортами.
Не помешают созреванию томатов пряные травы, например, базилик, шалфей, мята и чабрец, единственное исключение – фенхель.
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