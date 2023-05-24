Зачем садоводы забивают гвозди в яблони, груши и сливы: объяснение может удивить

На самом деле это делается не просто так. Такой метод применяется, когда деревья перестают приносить урожай.
Обычно это случается со старыми деревьями, которым просто не хватает железа. Поэтому в них и забивают ржавые гвозди.
У такой методики есть свои правила. Гвозди нужно забивать неглубоко, на расстоянии пары сантиметров один над другим.
Садоводы утверждают, что после таких действий яблони, сливы и груши в следующем сезоне уже дают урожай.
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