Дачники рассказали, как избавиться от парши на грушах и яблонях: простые и проверенные способы

Самым эффективным методом борьбы с болезнью считается обрезка кроны. Ее нужно проводить осенью, предварительно убрав плоды и листья.
Пораженные участки коры нужно тщательно зачистить, все поврежденные ветки срезать и сразу сжечь.
Можно обработать дерево раствором марганцовки, одновременно опрыскивая грунт в приствольном круге.
Для обработки деревьев от парши используется также бордоская жидкость, за сезон проводится 5-7 процедур.
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