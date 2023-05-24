Дачники рассказали, как избавиться от парши на грушах и яблонях: простые и проверенные способы

Самым эффективным методом борьбы с болезнью считается обрезка кроны. Ее нужно проводить осенью, предварительно убрав плоды и листья.

Пораженные участки коры нужно тщательно зачистить, все поврежденные ветки срезать и сразу сжечь.

Можно обработать дерево раствором марганцовки, одновременно опрыскивая грунт в приствольном круге.

Для обработки деревьев от парши используется также бордоская жидкость, за сезон проводится 5-7 процедур.