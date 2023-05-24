Кинологи рассказали, что у собак могут быть самые настоящие страхи: чего боятся четвероногие любимцы

У собак, как и у людей могут быть самые разнообразные страхи. Но некоторые из них нам, людям, могут показаться странными. Так собаки могут пугаться людей, причем не всех, а лишь обладающих некоторыми признаками внешности и запаха. Например, некоторые псы боятся людей в шляпах.

Вторым собачьим страхом могут быть маленькие дети. Питомцы могут их бояться, потому что ребенок своим поведением, сам того не понимая, может причинить животному вред. Вызывать беспокойство и страх у любимца может ветеринар. Животное пугается незнакомой обстановки и неизвестности, а также ожидания неприятных процедур. А еще собак часто пугает работающий пылесос.