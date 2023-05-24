Оксана Акиньшина подала в суд на своего бывшего супруга и отца ее детей Арчила Геловани

Актриса Оксана Акиньшина обратилась в суд с иском. Ответчиком по делу будет выступать продюсер и ее бывший муж Арчил Геловани. Она хочет получить от него деньги по договору займа. У пары двое совместных детей, которые родились во время их брака.

Сумма, которую хочет получить Акиньшина от бывшего мужа публично не озвучивается, и дата судебного слушания пока не определена. Геловани и Акиньшина расстались еще в 2018 году, но официально их развод пока не оформлен.