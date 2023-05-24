70-летнюю Ирину Понаровскую скоро перестанут узнавать поклонники

Они считают, что певица превратилась в перекроенную куклу. Но Понаровская и слушать их не желает. Всех недовольных она тут же отправляет в черный список.

Пластический хирург Владимир Плахотин в беседе с порталом BLITZ+ разоблачил исполнительницу, перечислив операции, которые она делала.

Он отметил, что осуждать артистку точно не стоит.

«Ирина Понаровская сделала ряд операций: височный SMAS-лифтинг, подтяжку овала лица. Причем, не один, а два-три раза. Есть один минус: с нижней губой немного перестарались, "перегелили". Выглядит чуть неаккуратно».