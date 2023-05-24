Дачники раскрыли все хитрости выращивания крупного перца в теплице

14:58 2023-05-24

При выращивании болгарского перца в теплице необходимо создать особые условия, чтобы плоды выросли крупными.

Для этого температура воздуха должна быть не ниже 15 градусов ночью и не выше 27 градусов днем.

Перец необходимо регулярно поливать, но не настолько обильно, чтобы на грядках образовывались лужи.

После полива почву нужно рыхлить, в плотном грунте хороший урожай вырастить невозможно. Необходимы также подкормки.

Можно замульчировать грядки с перцем, чтобы не прорастали сорняки, а влага дольше задерживалась в земле. 

В качестве материалов для мульчирования стоит использовать опилки, перегной, солому либо свежескошенную траву.

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