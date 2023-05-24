Дачники раскрыли все хитрости выращивания крупного перца в теплице

Для этого температура воздуха должна быть не ниже 15 градусов ночью и не выше 27 градусов днем.
Перец необходимо регулярно поливать, но не настолько обильно, чтобы на грядках образовывались лужи.
После полива почву нужно рыхлить, в плотном грунте хороший урожай вырастить невозможно. Необходимы также подкормки.
Можно замульчировать грядки с перцем, чтобы не прорастали сорняки, а влага дольше задерживалась в земле.
В качестве материалов для мульчирования стоит использовать опилки, перегной, солому либо свежескошенную траву.
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