Дачники раскрыли все хитрости выращивания крупного перца в теплице

Для этого температура воздуха должна быть не ниже 15 градусов ночью и не выше 27 градусов днем.

Перец необходимо регулярно поливать, но не настолько обильно, чтобы на грядках образовывались лужи.

После полива почву нужно рыхлить, в плотном грунте хороший урожай вырастить невозможно. Необходимы также подкормки.

Можно замульчировать грядки с перцем, чтобы не прорастали сорняки, а влага дольше задерживалась в земле.

В качестве материалов для мульчирования стоит использовать опилки, перегной, солому либо свежескошенную траву.