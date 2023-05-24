Имплант помог восстановить способность ходить парализованному пациенту

Цикл, наконец, завершен. Ранее было опробовано несколько подходов, чтобы попытаться восстановить подвижность людей с парализованными нижними конечностями.

В 2018 году команда Clinatec в Гренобле доказала, что можно восстановить подвижность человека с параличем нижних конечностей при помощи экзоскелета, который пациент контролирует мыслью благодаря мозговому импланту.

В том же году команда Грегуара Куртина в Федеральной политехнической школе Лозанны в Швейцарии доказала, что мужчина с параличом нижних конечностей смог ходить с помощью устройства электростимуляции, имплантированного в спинной мозг - это достижение было подтверждено в 2022 году

Две дополняющие друг друга технологии, одна из которых управляется мыслью, но требует экзоскелета, а другая напрямую стимулирует тело пациента, но требует дистанционного управления работают.

Поэтому вполне естественно, что эти две команды в конечном итоге объединили свои достижения, разработав первую систему электрической стимуляции спинного мозга, управляемую мыслью.

Другими словами, впервые человек, с парализованными нижними конечностями из-за травмы, может снова ходить, с помощью мысли. как он делал это до аварии.