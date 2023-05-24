Цветоводы подсказали, как добиться пышного цветения георгин

При посадке цветов в лунку сразу же нужно внести подкормку: гранулы куриного помета либо навоза.

Сажать георгины нужно так, чтобы корневые шейки оказались под землей, иначе растения могут погибнуть во время заморозков.

Посадить цветы можно только после того, как стабилизируется погода, а риск возвратных заморозков станет минимальным.

Георгинам требуется затенение, иначе они просто сгорят на солнце. Перед выкапыванием цветов необходимо обрезать стебли, чтобы над землей осталось не больше 10 см.