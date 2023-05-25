Дачники подсказали, какие листья нужно удалить у клубники за неделю до созревания для хорошего урожая

Лучше всего заниматься удалением листьев с клубники примерно за неделю до начала созревания ягод.
Но не стоит обрывать все листья подряд. Удалить нужно только те из них, под которыми ягоды окажутся в тени и не смогут созреть.
Удалять приходится достаточно много листьев: примерно каждый третий, а иногда и каждый второй.
После такой процедуры ягоды вырастают крупными, созревают быстрее, приобретают отличный вкус.
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