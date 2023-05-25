Помощница Ренаты Литвиной, трансгендер Наталья Максимова умирает от анорексии

Наталья Максимова - первая женщина-трансгендер, которая появилась на обложке российского журнала «Tatler», сообщает Рrozvezd.info.
Три года назад 48-летняя модель дала Ксении Собчак скандальное интервью. Она рассказала об отношениях с заслуженной артисткой России, лауреатом Государственной премии РФ Ренатой Литвиной.
По словам Максимовой, она много лет была помощницей звезды и питает к актрисе высокие чувства. Наталью в светской тусовке многие знают как подругу Ксении Собчак и Светланы Бондарчук. Женщина признавалась, что раньше была пухлой и весила свыше 110 килограмм.
Но от фото, которые она выкладывает сейчас в соцсетях, стынет кровь в жилах. От успешной ранее модели остались лишь кожа да кости, она в прямом смысле на грани истощения.
Сейчас она живет в Париже, и сильно изменила свое отношение к питанию. Модель буквально изнуряет себя голодом и гордится этим.
Видно, что истощение Натальи достигло крайней степени. Думаю, если посчитать индекс ее массы тела, будет значительный дефицит.
У таких пациентов большой риск внезапной остановки сердца, - объяснил клинический психолог Денис Зинченко.
Наталье нужна срочная госпитализация, в отделении с пациентами с анорексией работает целая команда специалистов: клинический психолог, психиатр, гастроэнтеролог, диетолог.
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