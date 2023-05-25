Помощница Ренаты Литвиной, трансгендер Наталья Максимова умирает от анорексии

Наталья Максимова - первая женщина-трансгендер, которая появилась на обложке российского журнала «Tatler», сообщает Рrozvezd.info.

Три года назад 48-летняя модель дала Ксении Собчак скандальное интервью. Она рассказала об отношениях с заслуженной артисткой России, лауреатом Государственной премии РФ Ренатой Литвиной.

По словам Максимовой, она много лет была помощницей звезды и питает к актрисе высокие чувства. Наталью в светской тусовке многие знают как подругу Ксении Собчак и Светланы Бондарчук. Женщина признавалась, что раньше была пухлой и весила свыше 110 килограмм.

Но от фото, которые она выкладывает сейчас в соцсетях, стынет кровь в жилах. От успешной ранее модели остались лишь кожа да кости, она в прямом смысле на грани истощения.

Сейчас она живет в Париже, и сильно изменила свое отношение к питанию. Модель буквально изнуряет себя голодом и гордится этим.