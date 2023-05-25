Залужный перенес трепанацию черепа из-за ранений и вернуться к военой службе не сможет

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был тяжело ранен в первых числах мая, он получил черепно-мозговую травму и много других осколочных ранений, попав под обстрел российских войск под Херсоном.

Сначала Залужного отвезли в больницу города Николаев, там ему оказали первую помощь. Потом на вертолете отправили в Киев в военный госпиталь, там главкому сделали трепанацию черепа.

Кроме того Залужный страдает сахарным диабетом второго типа, что осложняет общую ситуацию со здоровьем.

В дальнейшем высокопоставленный военный чиновник не сможет выполнять свою работу в прежней должности.

При этом украинская сторона продолжает замалчивать и скрывать подробности состояния Залужного, чтобы не подрывать моральный дух в армии.

Анна Маляр, заместитель министра обороны, ранее отрицала все сведения о ранениях главкома и утвреждала, что он продлжает выполнять служебные обязанности.