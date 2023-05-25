Токаев высказался о феномене Союзного государства России и Беларуси с общим ядерным оружием

05:15 2023-05-25

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал Союзное государство России и Беларуси уникальным феноменом. Уровень объединения двух стран настолько высок, что даже ядерное оружие у них одно на двоих.

По мнению Токаева, которое он выразил во время заседания Евразийского экономического форума, отношения России и Беларуси беспрецедентны в своем роде.

Это первая в истории мировой политики ситуация, когда два отдельных государства существуют как одно целое в одном общем политическом, юридическом, военном, экономическом, валютном, культурном, гуманитарном поле.

Две страны имеют общее союзное правительство. Степень тесноты отношений настолько высокая, что теперь у обоих государств в общем распоряжении имеется даже ядерное оружие.

По словам Токаева, интеграция между Россией и Беларусью намного глубже, чем между другими странами Евразийского экономического союза.