Токаев высказался о феномене Союзного государства России и Беларуси с общим ядерным оружием

По мнению Токаева, которое он выразил во время заседания Евразийского экономического форума, отношения России и Беларуси беспрецедентны в своем роде.

Это первая в истории мировой политики ситуация, когда два отдельных государства существуют как одно целое в одном общем политическом, юридическом, военном, экономическом, валютном, культурном, гуманитарном поле.

Две страны имеют общее союзное правительство. Степень тесноты отношений настолько высокая, что теперь у обоих государств в общем распоряжении имеется даже ядерное оружие.

По словам Токаева, интеграция между Россией и Беларусью намного глубже, чем между другими странами Евразийского экономического союза.