Сезон черенкования жимолости: как провести процедуру, чтобы ягод было некуда девать

Конец мая - начало июня самый оптимальный период размножения жимолости путем черенкования. Дело в том, что срезанные не с зеленых травянистых, но еще и не с полностью одревесневших побегов, отростки лучше всего укореняются.

С чего начать процедуру? С заготовки побегов. Это надо сделать рано утром. Их нужно разрезать на одно- и двухпочечные черенки.

Экономить не стоит: лучше всего резать двухпочечные. Нижние листья убрать, верхнюю пару укоротить наполовину.

Срез опудрить Корневином либо другим укоренителем. Поместить их в субстрат, утрамбовать, полить и накрыть пэт-бутылкой. Поставить в затененное место, открывать раз в день, чтобы опрыскать водой.

Через 2-3 недели черенок уже обзаведется корнями. Еще через 5-6 недель молодую поросль (после предварительной закалки) можно высадить в грунт.