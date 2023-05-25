ABBA не станет выступать в следующем году для Евровидения в Швеции

«Я не хочу этого. А если я не хочу, то и другие не захотят. Ответ одинаковый для всех четырех. Если кто-то говорит «нет», то нет», — заявил Бенни Андерссон в интервью журналу Newsnight.

Тем самым участники группы положили конец слухам фанатов, которые ждали, что группа вновь соберется для поддержки конкурса.

Победа шведской певицы Лорин, широко отмечаемая в Швеции, породила надежды фанатов увидеть легендарную группу с сотнями миллионов проданных альбомов по всему миру.