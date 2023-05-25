GT: китайско-российский альянс станет «величайшим кошмаром» для США

Китайское периодическое издание Global Times пишет, что правительство Соединённых Штатов пытается импульсивно пресечь создание полноценного альянса между КНР и Россией, поскольку в руководстве Белого дома опасаются, что союз между Москвой и Пекином угрожает национальным интересам Вашингтона, который стремится расширить своё влияние на другие государства.

При этом автор колонки в GT полагает, что российско-китайские взаимоотношения наглядно показывают, что многополярное мироустройство сделает другие страны более открытыми к диалогу и сотрудничеству друг с другом.