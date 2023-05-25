Дачники рассказали, как надолго защитить от вредителей яблони и груши

20:22 2023-05-25

Весной просыпаются не только плодовые деревья в саду, но и вредители, которые готовятся их атаковать.

Чтобы этого не произошло, нужно принимать меры уже на данном этапе. А начать следует  обработки яблонь и груш.

Первым делом необходимо провести санитарную обрезку деревьев, удалить сломанные и высохшие ветки.

Побеги, на которых есть признаки заболеваний, разрослись мох и лишайники, также нужно убрать и сразу сжечь.

Места срезов нужно обработать садовым варом, приствольную зону прополоть и убрать оттуда мусор, стволы побелить.

Последний этап защиты от вредителей – обработка плодовых деревьев бордоской жидкостью 3%. После этого вредителей в саду не будет.

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