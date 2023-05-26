Опытные дачники рассказали, почему желтеет горох на грядке и как с этим бороться

Частая причина такой ситуации – неправильный полив грядки. Горох нужно поливать раз в неделю до цветения и дважды в неделю – после.

При нехватке питательных веществ растение тоже будет желтеть. Ему нужны подкормки в виде калийной соли, перегноя, компоста и суперфосфата.

Если листья уже начали желтеть, стоит внести в почву раствор из 5 г мочевины, 5 г сульфата магния и 5 л воды.

Горох также желтеет из-за неправильно выбранного места посадки. Грядка должна находиться на хорошо освещенном месте без риска застоя воды.