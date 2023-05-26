Опавшие яблоки станут отличным удобрением для других растений

В земле яблоки быстро перегниют, и даже следа от них в через год не останется. Чтобы внести спадыши в почву, между рядами малины или вокруг ягодных кустиков нужно сделать для них бороздки.

Чтобы они эффективнее "работали", нужно порубить их лопатой прямо в бороздах. Далее яблоки присыпаются небольшим слоем травы, перемешанной с землей, а сверху все присыпается более толстым слоем почвы.

При использовании яблок в качестве удобрения есть одно "но". Нельзя использовать для подкормки зараженные различными заболеваниями плоды.

После сбора урожая такие яблоки необходимо вывезти за пределы участка. В противном случае они могут заразить своими болезнями другие растения.