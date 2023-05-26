Добавить сочности свекле: как ухаживать за корнеплодом, чтобы получить суперурожай

Чтобы вырастить хороший урожай свеклы, нужно знать особенности этой культуры. К примеру, она любит полив методом дождевания, рыхлить ее надо часто, но осторожно.

После второго прореживания корнеплод надо подкормить минеральными удобрениями. Лучше всего она растет на не очень широких грядках, где умещается 3 ряда - с расстояниями между растениями в 15-17 см.

Нужно знать, что, чем больше света получит свекла, тем интенсивнее будет окрашена. Потому для нее надо подобрать солнечные, освещенные участки.

Для повышения питательности грунта надо на каждый кв.м внести 1 ведро компоста и 100 гр. золы.

Чем интенсивнее разовьется листва свеклы, тем лучше завяжутся корнеплоды. Чтобы помочь растению в этом плане, его надо обеспечить азотными подкормками. Первую провести после двух недель после всхода семян, вторую - еще через 2 недели.