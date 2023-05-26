Корица против муравьев: какие специи помогут прогнать вредителя с огорода

Не все знают, но прогнать муравье с участка помогут специи. Конечно, для таких целей годятся не все приправы.

По словам ландшафтного дизайнера и ученого агронома Анастасии Коврижных, которая является экспертом "БелНовостей", для таких целей можно использовать любой вид перца, корицу, куркуму и гранулированный чеснок.

Чеснок может быть и свежим: его перед примененим надо порубить ножом,немного подсушить, а потом использовать по назначению.

Очень эффективна против муравьев корица. На ее основе готовят специальный раствор. Для этого в 1 л воды развести 2 чайные ложки порошка корицы, и проварить смесь на медленном огне семь минут. После этого дать настояться три часа.

После обработать почву возле муравейника, их приблизительные тропы перемещения и весь участок по периметру. Вредители не переносят запах этой специи и покинут территорию участка.