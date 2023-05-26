Фотограф помогла отыскать бриллиант, выпавший из кольца невесты в США

Когда невеста Кортни Файнберг заметила, что из её обручального кольца выпал крупный бриллиант.

Пока все гости размышляли, откуда начинать поиски, Лаура сообразила, что она так много фотографировала, что в её камере собрано самое большое количество улик.

Женщина принялась спешно просматривать снимки, увеличивая руку невесты и пытаясь определить тот момент, когда камня в кольце уже не оказалось. Так и получилось выяснить, что бриллианта Кортни лишилась, отплясывая на танцполе.

Прочесав зал, удалось найти драгоценную пропажу.

Молодожёны очень благодарны фотографу, а также ювелирной фирме, которая, извинившись за казус с выпавшим камнем, починила пострадавшее кольцо.