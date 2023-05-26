Фотограф помогла отыскать бриллиант, выпавший из кольца невесты в США

11:49 2023-05-26

Лаура Паласиос из Флориды (США), которая работает свадебным фотографом, в один прекрасный день взяла на себя обязанности детектива.

Когда невеста Кортни Файнберг заметила, что из её обручального кольца выпал крупный бриллиант.

Пока все гости размышляли, откуда начинать поиски, Лаура сообразила, что она так много фотографировала, что в её камере собрано самое большое количество улик.

Женщина принялась спешно просматривать снимки, увеличивая руку невесты и пытаясь определить тот момент, когда камня в кольце уже не оказалось. Так и получилось выяснить, что бриллианта Кортни лишилась, отплясывая на танцполе.

Прочесав зал, удалось найти драгоценную пропажу.

Молодожёны очень благодарны фотографу, а также ювелирной фирме, которая, извинившись за казус с выпавшим камнем, починила пострадавшее кольцо.

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