Защищаясь, женщина задушила насильника, теперь она приговорена к тюремному заключению

Жительница Несауалькойотля (Мексика) познакомилась с мужчиной, который проводил её до дома, а после попросился переночевать на диване — якобы уже слишком поздно, а ему далеко добираться домой.

Доверчивая Роксана пустила к себе мужчину, за что и поплатилась.

Посреди ночи он залез в постель спящей хозяйки и принялся срывать с неё одежду. Защищаясь, женщина каким-то образом сумела ухватить насильника за рубашку и задушила его.

Окончательно запаниковав, Роксана сунула тело убитого в мешок и выволокла на улицу, где её заметили полицейские. Несмотря на то, что арестованная дама заявила о попытке изнасилования, не было проведено никакой экспертизы, чтобы подтвердить её слова.

Теперь Роксане грозит тюрьма, плюс ей нужно выплатить компенсацию семье своей жертвы.

Судья посчитал, что даже если изнасилование и имело место, то можно было бы всего лишь ударить преступного гостя по голове, а вовсе не душить его.

Адвокат Роксаны считает приговор дискриминационным и обещает обжаловать его.