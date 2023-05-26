Защищаясь, женщина задушила насильника, теперь она приговорена к тюремному заключению

11:53 2023-05-26

Немало людей обвиняют в несправедливости судью, приговорившего Роксану Руис к 6-летнему тюремному заключению.

Жительница Несауалькойотля (Мексика) познакомилась с мужчиной, который проводил её до дома, а после попросился переночевать на диване — якобы уже слишком поздно, а ему далеко добираться домой.

Доверчивая Роксана пустила к себе мужчину, за что и поплатилась.

Посреди ночи он залез в постель спящей хозяйки и принялся срывать с неё одежду. Защищаясь, женщина каким-то образом сумела ухватить насильника за рубашку и задушила его.

Окончательно запаниковав, Роксана сунула тело убитого в мешок и выволокла на улицу, где её заметили полицейские. Несмотря на то, что арестованная дама заявила о попытке изнасилования, не было проведено никакой экспертизы, чтобы подтвердить её слова.

женщина задушила насильника

Теперь Роксане грозит тюрьма, плюс ей нужно выплатить компенсацию семье своей жертвы.

Судья посчитал, что даже если изнасилование и имело место, то можно было бы всего лишь ударить преступного гостя по голове, а вовсе не душить его.

Адвокат Роксаны считает приговор дискриминационным и обещает обжаловать его.

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