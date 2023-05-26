Юноша застрелил своих родственников, заподозрив их в каннибализме

Тревогу забил коллега сестры Сезара. Когда женщина не пришла на работу, мужчина отправился к ней домой, но 18-летний убийца не пустил его внутрь, заявив, что убил всех родственников.

Коллега сестры сообщил о трагедии в полицию.

Удалось установить, что житель Нэша (Техас, США) выстрелил в каждого из родных по несколько раз, после чего затащил тела в ванную.

Забаррикадировавшийся в доме преступник поначалу не желал сдаваться властям, но после смирился со своей участью.

На допросе он объяснил, что его родные были каннибалами и якобы собирались съесть его, вот он и защитил свою жизнь.

Вряд ли на суде такое оправдание посчитается весомым.