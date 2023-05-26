Цивину дали 5 лет тюрьмы за присвоение имущества Баталова

Сегодня, 26 мая, вынесен приговор по делу о мошенничестве Михаилу Цивину, его жене Наталье Дрожжиной, юристу Дмитрию Бублию.

Мужчинам дали по 5 лет тюрьмы за присвоение имущества покойного актера Алексея Баталова, а Дрожжиной 4 года с испытательным сроком в течение 3 лет.

Ни муж, ни жена свою вину так и не признали.

Правоведу запретили заниматься нотариальной деятельностью на протяжении 2 лет.

Судебное разбирательство между мошенниками и вдовой Баталова Гитаной Леонтенко длилось 3 года.