Майли Сайрус назвала настоящую причину своего отказа от гастролей

Сайрус утверждает, что чувствует связь со своими поклонниками сейчас больше, чем когда-либо, даже если не встречается с ними на концертах.

Она пояснила, что ее отказ от гастролей на связан с отсутствием признательности к фанатам, просто она больше не хочет готовиться к концертам в гримерке.

Певица не поедет в тур в поддержку своего последнего альбома Endless Summer Vacation , хотя прошло почти 10 лет с момента ее последнего мирового турне.

Она назвала выступления на больших аренах «неестественными» и «изолирующими» и сказала, что хочет жить для своего удовольствия, а не для чужого.

«Это не то, что лучше для меня прямо сейчас, и если вы следили за моей карьерой, вы знаете, что я всегда меняюсь, и то, как я к этому отношусь, тоже может», — добавила она.