Наложница Усамы бен Ладена: какие унижения пережила американка Кола Буф

О Коле Буф известно немного. Меж тем, отмечает автор канала "О,культуривание" на платформе Дзен, в судьбе этой чернокожей женщины переплелось много странных и противоречащих событий: жизнь в США и восточный мир, полное лишений детство и самый опасный в мире террорист.

Она родилась в Судане в 70-х. Отец Колы был египетским арабом, который женился на чернокожей женщине. В те времена подобные браки считались "нечистыми", а на отца девочки смотрели, как на "предателя крови".

Мать девочки пережила 6 выкидышей, а отец стал "увлекаться" героином. В какой-то момент мужчину застрелили на пороге собственного дома. Колу отдали бабушке, но ей и там не повезло.

Женщина решила избавиться от чернокожей внучки, и отдала на удочерение. В приемной семье ребенка избивали, позже Буф вообще оказалась на улице. Ее подобрали гуманитарные работники и увезли малышку в США.

Юность у Буф тоже не задалась: беспорядочная жизнь, парни, потом эскорт. И, наконец, на горизонте появился Усама бен Ладен. Главный бандит мира сказал: она будет только с ним.

Девушка пыталась бежать, однако ее нашли. В ту ночь глава группировки жестко издевался над девушкой, а наутро ее ждала новая жизнь. Буф могла позволить себе все: дорогую одежду, лучший отдых и еду. Но взамен ей приходилось всю себя отдавать террористу.

По ее словам, Усама был невероятно жестоким: он мог привести женщину на поводке, чтобы показать своим друзьям - это его собственность. Но однажды она надоела Усаме, и тот отпустил женщину.

Вырвавшись на свободу, Буф стала феминисткой. Она рассказывала о пережитом, признавалась, что была на грани смерти. Сегодня женщина пишет, что у нее все хорошо. Есть любимый мужчина и дети: она наконец познала семейные радости, о которых раньше даже не подозревала.