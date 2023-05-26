Меню на июнь: чем подкормить чеснок в этом периоде, чтобы головки были с мячик

Конец мая - начало июня идеальное время для подкормки чеснока. В этот период культура активно растет и развивается, а также готовится к образованию головок. Если по какой-то причине этот период пропущен, можно подкормить и позже, но не позднее, чем первая декада июля.

Есть несколько способов подкормки чеснока.

Органическая

Это - использование перегноя, компоста, навоза. Перегной или компост надо распределить по поверхности грунта вокруг чеснока слоем примерно в 5 см, залить водой. Навоз - разбавить водой в соотношении 1:5, и пролить состав вокруг растений.

Минеральная

Она подразумевает использование химических удобрений. Они действуют быстрее, чем органические, однако могут негативное отразиться на почве и окружающей среде. В этих целях можно использовать аммофос, калийную соль, суперфосфат (по инструкции).

Комбинированная

Это - сочетание органических и минеральных удобрений. Метод дает максимальный эффект и улучшает качество почвы. Чтобы подкормить чеснок таким образом, можно использовать перегной, компост, аммофос, калийную соль.

Перед началом подкормки надо проверить кислотность почвы. Если она будет выше нормы, перед подкормкой надо добавить известь либо доломитную муку.