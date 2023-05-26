Дачный эксперт рассказал, какой должна быть идеальная грядка для огурцов

Рассказываем, что нужно сделать, чтобы подготовить самую лучшую грядку для выращивания огурцов.

Место для грядки выбираем на южной или юго-западной стороне участке. Оно должно хорошо освещаться солнцем, быть теплым, защищенным от ветров.

Для успешного выращивания огурцов нужна плодородная почва, если у вас с этим проблемы, то нужно вносить удобрения (лучше органику), например, компост, перегной.

Высаживаем растения уже после того, как улучшили состав почвы.

Теперь, когда земля соответствует запросам огурцов - питательная, рыхлая, богатая органическими веществами - можно заготовить грядку.

Рекомендуемая ширина - 90 см, глубина - 20 см. На грядке размечаем ряды и их границы.

Убираем сорняки поблизости, мусор на участке, тогда почва будет более дренированной, растения будут реже болеть.

Высаживаем семена в апреле или мае. Земля должна прогреться до +20 градусов. Заглубляем на 2 см, между рядами соблюдаем интервал в 50 см.