Цветовод со стажем рассказал об удобрениях для пышного цветения лилий

Минеральные подкормки, подходящие для ухода за лилиями: удобрения, включающие азот, фосфор, калий, прочие микроэлементы.

Есть такие виды удобрений, которые содержат одновременно органические вещества и минеральные ингредиенты. Они тоже хорошо воспринимаются лилиями.

Бесспорно, подойдут цветам комплексы, которые составлены специально для лилий. Приобрести их можно в садоводческом магазине.

Применяйте для подкормок лилий жидкие смеси, которые добавляются в почву вместе с поливом в корневую часть растения.

Компост - отличный вариант органического удобрения, очень любим лилиями. Вносится прямо в почву, на грядку, где растут лилии.

В конце мая можно внести такое удобрение, которое позволит получить крупные красочные цветы. Азофоска нитроаммофоска - по полторы ложки столовых на ведро воды.

Другой вариант: чайная ложка нашатырного спирта, 3 литра воды. Делаем опрыскивания.

В июле можно провести подкормку гуматом калия. На 50 мл берем 10 л воды. Во время цветения вносим древесную золу - на метр квадратный 250 г золы.

В конце лета сделайте еще одну подкормку. Уже после цветения. Берем калимагнезию - полторы ложки, разводим в ведре воды. На метр квадратный уйдет 10 литров.