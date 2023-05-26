Дачник со стажем порекомендовал растения, которые можно сажать на участке от комаров

Победить приставучих кровососущих можно с помощью растений, которые выделяют эфирные масла. Они не нравятся комарам, и те улетают с дачи восвояси.

Рассказываем, что посадить на даче, чтобы гадкие комары к ней не приближались и не беспокоили дачников.

Болотный багульник отличается очень приятным ароматом, его эфирные летучие соединения отпугивают не только комаров, но и других насекомых.

Однако долго вдыхать аромат нельзя, начинаются головные боли, головокружения.

Лаванда тоже источник эфирных масел. Ее аромат не вызывает головных болей, он очень нежный и успокаивающий.

Главное условие для выращивания - обилие солнца. Кроме этого, ухода как такового нет.

Чеснок тоже не нравится комарам. Посадите его возле беседки или веранды, чтобы комары вечерами не мешали уютно пить там чай с гостями.

Розмарин нравится своим ароматом людям, но его терпеть не могут комары и другие насекомые.

Тимьян обладает очень сильным ароматом, отпугивающим кровососущих паразитов. К тому же он может пригодиться в кулинарном деле.