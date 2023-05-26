Опытный садовод объяснил, что делать, если цветущие помидоры не дают завязей

Своими советами поделился опытный садовод, который знает, почему происходит такое явление с помидорами.
Одна из причин - недостаточное опыление. Если проблема в этом, попробуйте приманить насекомых-опылителей.
Распахните все окна и двери на участке, в теплице, применяйте специальные приманки.
Если куст плохо сформирован, он может не давать завязей. Цветы в этом случае развиваются хорошо, но завязывать плоды не способны.
Нужно осмотреть растение и при необходимости поправить форму, это поможет обеспечить доступ насекомых к цветам, что облегчит опыление.
Нехватка питательных элементов - азота, фосфора, калия - тоже причина отсутствия завязей. Если они и есть, то в малом количестве.
Нужно просто подкормить томаты недостающими компонентами.
Не способствует завязыванию плодов холодная погода. Если температура снижается до +15 и ниже, то растения находятся в стрессе и не могут давать завязей.
Если помидоры растут в теплице, им можно обеспечить более высокую температуру. Тогда завязи начнут формироваться.
Вредители и заболевания - частая причина проблем с завязями. Постоянно осматривайте и выявляйте опасные признаки. Заметив - ведите борьбу.
Лучше регулярно делать профилактические обработки.
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