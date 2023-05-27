Опытные дачники рассказали, можно ли огораживать грядки шифером: ответ оказался неожиданным

Однако материал нельзя назвать прочным и долговечным. Он ломается даже при слабых ударах, например, ведром воды.

Стоит помнить и о том, что в шифере содержится асбест – токсичный компонент, который может вызвать рак при попадании в организм.

Но не все так страшно. Асбест опасен только в своем исходном состоянии – в виде порошка, но не в качестве компонента стройматериалов.

Кроме того, существует два вида асбеста: вредный амфиболовый и безопасный хризолитовый. Практически се современные производители шифера используют второй вариант.