Опытные дачники рассказали, можно ли огораживать грядки шифером: ответ оказался неожиданным

Однако материал нельзя назвать прочным и долговечным. Он ломается даже при слабых ударах, например, ведром воды.
Стоит помнить и о том, что в шифере содержится асбест – токсичный компонент, который может вызвать рак при попадании в организм.
Но не все так страшно. Асбест опасен только в своем исходном состоянии – в виде порошка, но не в качестве компонента стройматериалов.
Кроме того, существует два вида асбеста: вредный амфиболовый и безопасный хризолитовый. Практически се современные производители шифера используют второй вариант.
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