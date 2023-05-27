МВФ: Конгрессу США следует срочно повысить потолок госдолга, иначе в мировой экономике могут возникнуть проблемы

В МВФ отмечают, что конфронтация между администрацией американского президента и республиканцами в палате представителей создает риски для мировой экономики.

Представители фонда утверждают, что этих рисков можно избежать, если власти США повысят потолок госдолга.

В МВФ также считают, что Конгрессу США следует незамедлительно начать обсуждение бюджета на 2024 финансовый год.

США достигли потолка госдолга в 31,4 трлн долларов еще в январе. Тогда были приостановлены отчисления в социальные фонды для бюджетников ради предотвращения дефолта.