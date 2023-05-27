По заявлению Киссинджера, Япония в скором времени может создать оружие массового поражения

По версии Киссинджера, Китай претендует на главенствующую позицию в своем регионе, это может вызвать ответную реакцию со стороны Японии.

Она, в свою очередь, может заняться разработкой собственного варианта ядерного оружия массового уничтожения.

Как отметил Киссинджер, создание оружия Японией может занять всего несколько лет.

До этого бывший секретарь США заявлял, что Япония претендует на получение статуса ядерной державы по истечении ближайших пяти лет.

Кроме того, Генри Киссинджер предположил, что украинский конфликт случился из-за желания Вашингтона включить Украину в Альянс, которое "было серьезной ошибкой и привело к этой войне".