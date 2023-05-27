Ученые Атлантического университета выяснили, что бег помогает предотвратить потерю памяти при старении

16:50 2023-05-27

Ученые из Атлантического университета Флориды доказали, что занятия бегом в среднем возрасте могут предотвратить потерю памяти в старости.

Исследование на мышах показало, что у животных образуются новые нейроны, которые интегрируются в существующую нейронную сеть. 

При этом у мышей, которые бегали больше, таких нейронов и связей в мозге оказалось намного больше.

Из этого ученые сделали вывод, что физические нагрузки в молодом и среднем возрасте способствуют сохранению памяти во время старения.

Это указывает на необходимость включения физической активности в свой образ жизни, не дожидаясь пожилого возраста.

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