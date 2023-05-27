Дачники рассказали, как они используют сухие луковые перья

Перья лука, оставшиеся после обрезки, можно положить в компостную яму или ящик, но здесь есть один нюанс.

При гниении лук издает неприятный запах, поэтому его нужно заделать в компост на глубину не менее 25 см.

Чтобы избавиться от нежелательного запаха, можно перекладывать луковые перья картоном или газетной бумагой.

Важно помнить, что луковые отходы перегнивают достаточно долго. Стоит обратить внимание также на кислотность почвы.