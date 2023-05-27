Какие травы нельзя класть в компост: предостережение опытных дачников

В компост не следует добавлять любые сорные растения в период их цветения. Семена разнесутся по всему участку, и бороться с сорняками станет в разы сложнее.

Считается, что не стоит добавлять в компост и чистотел. Есть мнение, что сок растения содержит особые компоненты, которые могут негативно повлиять на растения.

Но профессиональные агрономы уверяют, что сок чистотела не нанесет никакого вреда огородным культурам, поэтому его можно смело класть в компост.

Стоит также помнить, что удобрять огород следует только хорошо перепревшим, полностью созревшим компостом.