Садоводы рассказали, нужно ли обрезать вишню весной и как это делать

На самом деле урожай ягод напрямую зависит от проведения обрезки. Но важно соблюдать несколько правил.

Обрезать дерево необходимо, когда установится достаточно теплая погода, но до нала сокодвижения и набухания почек.

Для обрезки необходимо дождаться сухой погоды, иначе места обрезки будут заживать значительно дольше.

Весной проводится формирующая обрезка, во время которой удаляют растущие внутрь кроны побеги.

Одновременно следует убрать поврежденные, сломанные и старые ветки. Чем гуще крона, тем выше вероятность поражения дерева болезнями и вредителями.