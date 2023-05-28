Правильная подкормка - залог пышного и долгого цветения петуний

08:57 2023-05-28

Для увеличения зеленой массы цветы нужно подкормить уже через две недели после посева семян.

При первой подкормке можно использовать разбавленные водой комплексные удобрения для цветущих растений. Это может быть Агрикола, Унифлор, Идеал и другие средства.

Чтобы сформировались качественные бутоны и впоследствии цветки были яркими, нужно поливать петунии удобрениями с содержанием фосфора и кальция.

Фосфором подкормить цветы можно уже через несколько недель после первой подкормки, а кальциевой селитрой - в начале периода вегетации, поливая их под корень.

Петунии очень хорошо реагируют на органику. Поэтому им полезны растворы на основе разных трав и крапивы, содержащие много микроэлементов и азота.

Лучшее время для проведения подкормки - ранее утро или вечер, когда солнце неактивно. Особенно важен для этих цветов регулярный полив в жару.

Поливать петунии можно под корень и внекорневым методом. При этом нужно постоянно следить за состоянием почвы и самих растений - очень важно не сжечь их листья и корни.

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