Правильная подкормка - залог пышного и долгого цветения петуний

При первой подкормке можно использовать разбавленные водой комплексные удобрения для цветущих растений. Это может быть Агрикола, Унифлор, Идеал и другие средства.

Чтобы сформировались качественные бутоны и впоследствии цветки были яркими, нужно поливать петунии удобрениями с содержанием фосфора и кальция.

Фосфором подкормить цветы можно уже через несколько недель после первой подкормки, а кальциевой селитрой - в начале периода вегетации, поливая их под корень.

Петунии очень хорошо реагируют на органику. Поэтому им полезны растворы на основе разных трав и крапивы, содержащие много микроэлементов и азота.

Лучшее время для проведения подкормки - ранее утро или вечер, когда солнце неактивно. Особенно важен для этих цветов регулярный полив в жару.

Поливать петунии можно под корень и внекорневым методом. При этом нужно постоянно следить за состоянием почвы и самих растений - очень важно не сжечь их листья и корни.