Все секреты урожайности смородины: какие хитрости позволят рассчитывать на обилие ягод

Какие шаги нужно сделать, чтобы быть уверенным, что с куста смородины будет собран максимальный урожай? Автор Телеграмм-канала "Дача и огород" советует начинать с профилактики.

С осени собрать опавшие листья и сжечь. Выдернуть траву рядом с кустами, грунт прорыхлить. После этого под каждый куст подсыпать по поллитра золы и прикопать картофельные очистки. Почву вокруг куста замульчировать подсушенной скошенной травой либо луковой шелухой.

Вообще луковой шелухой и картофельными очистками надо подкармливать растение периодически, причем подсыпать их можно даже зимой.

А весной, когда начнут распускаться почки, под каждый куст смородины надо внести по 2-3 ст. ложки карбамида и опрыскать бордоской жидкостью. Через неделю опрыскать растение уже настоем луковой шелухи.

Перед цветением еще раз опрыскать смородину настоем луковой шелухи (1-1,5 л на куст). Когда завяжутся ягоды - полить под корень раствором суперфосфата (2 ст. ложки на 10 л воды) и опять обработать настоем луковой шелухи.

Смородина любит влагу, потому ее надо регулярно поливать. Все эти меры позволят вырастить крупную ягоду и в большом количестве.