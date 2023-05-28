Пугачевой запретили продажу ее дачи в Подмосковье стоимостью 225 миллионов российских рублей

Участок в деревне Бережки в Подмосковье в собственности Пугачевой находится с девяностых годов. Несколько лет назад певица подарила свою дачу на Истре внуку Никите Преснякову, который там устраивал шумные вечеринки с друзьями, сообщает Космополитен.

Дом площадью 800 квадратов недавно появился на сайте по продаже недвижимости, уточняет издание. За участок с особняком с 6 спальнями, бассейном, кинотеатром и собственным причалом была назначена цена в 225 миллионов рублей.

Но теперь стало известно, что суд запретил продажу недвижимости звездной семье. Как выяснилось, участок возле береговой линии Примадонна взяла в аренду у местных властей. И берег относится к месту общего пользования, потому выкупить его нельзя.

Очередной платеж в срок не был погашен: долг составляет 44 тысячи плюс 7 тысяч пени. Певица их не оплатила. Райадминистрация обратилась в суд, и в результате продажа дачи пока невозможна.

Ограничения в судебном порядке могут быть наложены из-за каких-либо взысканий - арендных, налоговых задолженностей и так далее. Полагаю, что это связано с задолженностью за арендованный участок. Законодатель, чтобы взыскать финансовые обязательства, блокирует сделку купли-продажи. Ограничения в любом случае накладываются лишь судом и исполняются судебными приставами, — пояснил КП звездный адвокат Андрей Алёшкин.

Алла Пугачева сейчас живет в Израиле вместе со своей семьей. Певица выехала из страны с февраля прошлого года. Возвращаться в РФ ей не запрещается.